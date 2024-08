Kristina Kallas: jääb segaseks, mis on Keskerakond ja veel segasemaks, mida esindab Jaak Madison

Kallase silmis on Madisoni ja Keskerakonna maailmavaated seni olnud vastandlikud. «Kas tõesti oleme olukorras, kus poliitikule ei ole põhimõttekindluse selgroogu? Ma saan aru, et nüanssides võib alati olla erinevusi, aga kui sa oled liberaal, konservatiiv, parem- või vasakpoolne, siis seal peaksid olema väga põhimõttekindlad seisukohad,» ütkes ta.

Kallas lisas, et viimasel ajal toimunud poliitilised vangerdused on olnud üllatavad, kuid Madisoni otsus jääb kõige arusaamatumaks. «Keskerakond on vasakpoolne erakond ja EKRE on ennast alati defineerinud parempoolse erakonnana – nii seinast-seina erinevused on ikka üllatavad. Minu jaoks ei ole see liikuvus arusaadav.»