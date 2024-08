«Ma üldiselt ei armasta poliitikas igasuguseid vabandamisi. See on niisugune vasakradikaalide taktika tekitada tühja koha pealt skandaal, et sundida siis oma poliitilisi, ideoloogilisi vastaseid taganema oma seisukohtadest ja ennast alandama. Aga antud juhul, Madisoni puhul, ma küll tunnen, et ma pean meie valijate ees vabandama,» ütles Helme ERRile.

«Mulle oli ju teada see, et Jaak Madison on põhimõttelage poliitiline aferist ammu juba. Ja meil oli ka korra erakonnas väiksemas ringis, kui tahate ütelda, siis tagatoas, arutelu novembris, et kas me üldse paneme Madisoni kandideerima eurovalimistele, aga jõudsime järeldusele, et seda me ei seleta oma erakonna sees, ega ka oma valijale ära,» rääkis Helme ja lisas, et Madison oli siis erakonnas nähtav olnud ning aktiivset tööd teinud, et kuidas enda valijatele selgitada, et Madison on aferist nende teada.

Neljapäeval liitus eurosaadik Jaak Madison Keskerakonnaga. Madison ütles eilsel pressikonverentsil, et Keskerakond jätkab kasvamist. «Ütlen ausalt, et kaalumise aeg oli päris pikk. Ega neil midagi pakkuda olnud,» möönis Madison ja rõhutas, et just see teda võluski. Ta ütles, et üks Tallinna praegusele linnavõimule lähedane poliitik pakkus talle poolteist kuud tagasi nõukogu kohta ning just see tõukas ta sellest erakonnast eemale.

Madisoni sõnul peavad 2027. aasta riigikogu valimiste järel moodustama valitsuse konservatiivsed erakonnad.

Pressikonverentsi lõpus andis Kõlvart Madisonile üle Keskerakonna logoga pastaka ja rinnamärgi ning kingikoti erakonna meenetega.