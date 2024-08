«Elu keerdkäigud on kummalised,» nentis EKREst välja astunud ja Keskerakonnaga liitunud eurosaadik Madison. «Aga ega ta väga kummaline olegi, kui oleme aru saanud, et Keskerakond on muutumise protsessis ja erakond on tagasi saanud ideoloogilise maailmavaatelise eesmärgi, kuhu võiks liikuda.»