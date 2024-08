Metsavenna-skandaal Keskerakonnas: sõna võtnud narvakas heidetakse parteist välja

Eelmisel nädalal astus Panšin välja oma erakonnakaaslase, Tallinna Tondiraba huvikooli direktori Sergei Ptšjolkini kaitseks, kes oli Facebooki postituses nimetanud metsavendi bandiitideks ja kaudselt õigustanud küüditamist. Panšin kirjutas, et metsavennad panid toime kuritegusid Eesti rahumeelse elanikkonna vastu ning ta lisas, et see info on talle teada Venemaa meediast.