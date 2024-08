Nii nagu varasemad prognoosid, näitavad need (majandus)kasvu taastumist. Täna avaldatud Swedbanki ja SEB prognoos on tegelikult väga sarnast stsenaariumit joonistavad. Me jõuame kahte protsenti ületava reaalkasvuni järgmisel aastal. Majanduskasv taastub selle aasta viimases kvartalis. Kõik ootavad majanduslanguse läbi saamist ja meie ka maksulaekumiste taastumist. Samas, seal kõrval on see, et kiiret elujärje paranemist ei tule ka 2025. aastal. Palgakasv ja hinnakasv on suhteliselt samas suurusjärgus. Seda, et tajutavalt läheks elu paremaks, tuleb ikkagi oodata ja seda suurem on vastutus valitsusel nende inimeste toimetuleku ees, kes on haavatavates rühmades.