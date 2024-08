Erakondade reitingud: Reformierakond on oma tulemust veidi parandanud

Teisel ja kolmandal kohal jätkavad Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid, kelle toetus on suhteliselt võrdne. «Reformierakonna toetus on viimastel nädalatel kasvanud, samas kui sotsiaaldemokraatide oma on püsind stabiilne. Sotside puhul on märgata, et võrreldes paari aasta taguse ajaga on nende toetus selgelt rohkem kasvanud eestlastest valijate hulgas. Kuni 2022. aasta keskpaigani oli nende toetus pigem suurem just vene valijate hulgas. Samuti on näha, et viimasel ajal on sotsid natuke enam toetust suurendanud kõrgema sissetulekuga valijate hulgas,» ütles Mölder.