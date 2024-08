Ehkki koalitsioonilepingu järgi kuulub Lasnamäe linnaosavanema koht sotsidele, oli äriregistri andmetel Jurtšenko kolmapäeval kella 15 seisuga veel Keskerakonna liige, kuhu ta kuulus aastast 2008. Kell 15.37 on registrist näha, et Jurtšenko liikmelisus lõppes ja Lippus sõnas, et Jurtšenko liitub sotsidega.

«Algaval kooliaastal on kindlasti paljude lasnamäelaste jaoks kõige olulisem küsimus, kuidas eestikeelsele õppele üleminek võimalikult sujuvaks muuta. Tegemist on väga vajaliku üleminekuga, aga keerulise reformiga. Täna tuleb pingutada kõikidel tasanditel, et reform õnnestuks. Suve jooksul on Vabariigi Valitsus teinud mõningaid muudatusi, mis on olnud õiged ja vajalikud, need on toeks Lasnamäe koolidele, et üleminekuga paremini toime tulla.»