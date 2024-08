Paisu tagant saadigi välja. ÕÜFist eraldati Ida-Virumaale kokku 340 miljonit eurot, millest ülekaalukaimalt rasvaseim (153 miljonit) tükk kuulus Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetuseks ehk kõige otsesemalt töökohtade loomisega seotud meetmele. 153 miljonist eurost on otsustatud praeguseks ligi 84 miljoni euro saatus ja vabu vahendeid on 69 miljonit eurot. Aga et taotlusi on ligi 180 miljoni euro eest, on asjaosalised kindlad, et ühtegi eurot selles meetmes üle ei jää.