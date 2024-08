MARGUS TSAHKNA Valitsuse otsustusvõime oli blokeeritud juba aasta aega tagasi

«Eelmisel sügisel, kui ma pärast Lauri Hussari tagasiastumist erakonna esimeheks kandideerisin, lubasin, et võtan selle vastutuse oma õlgadele aastaks. Juba siis olime me olukorras, kus valitsuse otsustusvõime oli blokeerinud, me nägime, et suure tõenäosusega ootab meid ees sisepoliitiline turbulents, mis nõuab oskusi ja kogemusi sellest kõigest läbitulemiseks.

Tsahkna sõnul on Eesti sisepoliitika turbulentsis.

«Kui riigikogu 101st liikmest juba 17 on liikvel ning otsivad endale uusi erakondi, on midagi valesti. Minu sõnum oli, et koos suudame me sellest keerulisest olukorrast läbi tulla. Olen pannud peatähelepanu sellele, et valitsuses meie eesmärke saavutada ning seista meie programmi eest. Me tulime Tallinnas võimule, mis oli keeruline protsess,» ütles Tsahkna.

Ta meenutas, et pisut rohkem kui kuu tagasi pidas Eesti 200 Reformierakonna ja sotsidega edukad koalitsiooniläbirääkimised. Tsahkna sõnul sai valitsuse tegevuskava sisu väga Eesti 200 nägu.

«Kui minu käest on küsitud, mis oleks meie erakonna tulevikuedu aluseks siis arvan, et selleks on kaks asja. Hoida kinni oma sisust seda ellu viies ning olla ühtne ja tugev meeskond. Peame murdma selle mustri, mis Eesti poliitikas uute erakondadega reeglina juhtunud on – isiklike vastuolude tõttu on nad poliitiliselt areenilt kadunud. Isiklikud huvid ei tohi olla eespool meie ühistest huvidest ning seepärast ma loodan, et pärast tänast üldkoosolekut oleme me ühtsemad kui kunagi varem. Just sisehõõrumised ja nende klaarimine avalikkuse eest on meie usaldusväärsust kõige rohkem õõnestanud,» ütles ta.

Ta märkis, et Eesti 200s ei ole vaidlusi maailmavaate ja poliitika üle, on aga vanade erakondade halva kultuuri ilminguid, kus inimesi jagatakse omadeks ja võõrasteks.

«See mulle ei meeldi ning see ei ole meie kultuur. Ma olen olnud kõigi teie esimees ja loodan, et uus erakonna esimees seda jätkab,» lausus Tsahkna.