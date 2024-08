HENDRIK TERRAS Eesti 200 hääbumine on meie konkurentide soovmõtlemine

«Eesti 200 sai europarlamendi valimistel valusalt lüüa. Meie saime. Meie kõik erakonnana ja poliitikutena. Selle kaotuse varjus unistavad meie poliitilised võistlejad võibolla näha E200 hääbumist ja kadumist poliitiliselt areenilt, samamoodi nagu on juhtunud Res Publica, Vabaerakonna ja vist natuke ka rohelistega. Seda kasvõi hoiatuseks Parempoolsetele. Hoiatuseks võimalikele uutele tulijatele poliitikasse,» ütles Terras.

Ta lausus, et soovmõtlemine E200 poliitiliselt areenilt kadumiseks on ennatlik.

«Eestil on E200 vaja, sest me oleme päriselt tuleviku põlvkondadele mõtlev erakond. Me oleme eestimeelne liberaalne ja uuendusmeelne survegrupp,» ütles Terras.