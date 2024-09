Raidile ei meeldi, et riigikogu asespiiker Toomas Kivimägi eestvedamisel toimub Hiinasse visiit, sest tegu on riigiga, mis teeb avalikult äri Venemaaga. «Ei Venemaa, Hiina, Iraani ega ühegi terroristliku riigiga ei tohi teha äri business as usual,» sõnas Raid.