Rahandusminister teeb valitsusele ülevaate nulleelarve projektist

Revisjoni eesmärk on riigi raha võimalikult tark kasutus ja tööriistade loomine riigi kulutuste hindamiseks. Euroopa Komisjon toetab seda protsessi spetsiaalse rahastusega, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Analüüsitakse riigiasutuste tööd ja eesmärkide saavutamist – need hindamised sisaldavad analüüsi, mida peavad riigiasutused tegema, et olla tulemuslikumad. Samuti saab valitsus ülevaate perioodi 2020–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide kasutamisest, et raha saaks kasutatud võimalikult tõhusalt ja täielikult.