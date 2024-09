Tsahkna: riigikogulaste Hiina visiit ei näe hea välja, tuleb lugeda olukorra konteksti

Eelmine nädal läks riigikogu Eesti-Hiina parlamendirühm Hiinasse visiidile, mille kuludest katab osa Peking. «Riigikogu liikmed on vabad sõnades ja tegudes, ka oma visiitides. Visiite Hiinasse ikka tehakse ning tegemist on tavapärase praktikaga külastada riike, kellega meil on diplomaatilised suhted,» ütles välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200).