«Eestil on Hiinaga diplomaatilised sidemed. Sellest tulenevalt, aga ka pragmaatilistel kaalutlustel, on aktiivne suhtlemine Hiinaga väga oluline,» rõhutas Kivimägi. Ta lisas: «See visiit on muu hulgas üks väheseid võimalusi Eestil oma seisukohti esitada. Eksivad need, kes alahindavad Hiina mõju maailmas. Seetõttu on äärmiselt oluline kasutada iga võimalust oma seisukohtade esitamiseks.» Delegatsiooni liikmed kohtusid visiidi eel ka Eesti välisministeeriumi esindajate ja Eesti suursaadikuga Hiinas Hannes Hansoga.