Läänemets: kirikutüli on järjekordne kild Venemaa plaanist Eestit lõhestada

Läänemets rõhutas, et riigikogu seisukoht, mis kuulutas Moskva patriarhaadi Vene agressiooni toetavaks institutsiooniks, puudutas ühtlasi ka seda, et Eestis tegutsev kirik ei tohi sellisest terroristlikust režiimist sõltuda. Riigikogu seisukoht oli ka, et usuvabadus on Eestis tähtis ja kõik kirikuhooned peavad lahti jääma. «Kõik tundub loogiline – mida on seal kohtusse kaevata,» imestas siseminister.