ANALÜÜS Valitsus vaidleb, millised kärped koalitsioonileppes ikkagi kokku lepiti

Näiteks siseministeeriumi valitsusala. Nii Reformierakonna kui ka Eesti 200 inimesed ütlevad, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees, siseminister Lauri Läänemets on tulnud kavaga, kus 96 protsenti siseministeeriumi eelarvest on erand. Seda puutuda ei tohi ja seda kärpida ei tohi. Mis tähendab, et kärpimise alla läheks ainult neli protsenti eelarvest, millest omakorda kärbitaks järgmisel aastal viis protsenti. Kasutades tänavusi andmeid, tähendaks see umbes miljonieurost kärbet kogu siseministeeriumi peale. Seda on muidugi vähe.