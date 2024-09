Erakondade reitingud: Reformierakonna toetus liigub tõusvas joones

Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 27,6 protsenti, Reformierakonda 19,4 protsenti ja Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda 17,2 protsentivalimisõiguslikest kodanikest.

Liidrikohal oleva Isamaa toetus on seitsme nädalaga langenud 3,4 protsendipunkti võrra, kuid viimaste tulemuste põhjal on see trend peatumas. Teisel kohal oleva Reformierakonna toetus on viie nädalaga tõusnud 3,1 protsendipunkti. Käesoleval aastal ei ole peaministripartei toetus nii kõrge veel olnud ning praegusest kõrgem oli see viimati eelmise aasta oktoobris. Kolmandal kohal oleva Sotsiaaldemokratliku Erakonna toetus on viimastel nädalatel püsinud stabiilne.

Esikolmikule järgnevad Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) 12,4 protsendiga ja Keskerakond 11,7 protsendiga ning parlamendierakondadest kõige madalama toetusega on Eesti 200, kelle toetusnäitaja on 3,3 protsenti.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 39,9 protsenti ning opositsioonierakondi 51,7 protsenti vastajatest.

Tartu ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi kaasprofessor Martin Mölder ütles, et reitingutabeli tipus jätkav Isamaa on stabiliseerimas oma toetust 27 protsendi tasemel. Nende nelja nädala keskmine toetus on viimased nädalad langenud, kuid iganädalased tulemused on nüüd neli nädalat järjest olnud 27-28 protsendi tasemel.

«Seega praeguseks on nende toetuse langus ilmselt peatunud ning järgmisel nädalal me tõenäoliselt näeme, et ka Isamaa nelja nädala keskmine toetus võrreldes praeguse nädalaga ei ole märkimisväärselt muutunud,» märkis Mölder.

Teisel kohal on ennast kindlustanud Reformierakond, kelle toetus on viimastel nädalatel tõusnud 20 protsendi alla. «Nende nelja nädala keskmine reiting on alates juuli lõpust kasvanud ning tundub, et see kasvutrend jätkub. Hetkel on keeruline öelda, kas see tõus kujutab endast valijate reaktsiooni Michali valitsusele või Euroopa Parlamendi valimistel sisse võetud kaotuse mõju hajumist. Sest just europarlamendi valimiste varjus kukkus Reformierakonna toetus viimase aja rekordiliselt madalale tasemele,» ütles Mölder.

Tema sõnul on sotsiaaldemokraatide nelja nädala keskmine toetus viimased nädalad püsinud stabiilne ning sellega on nad ka kasvava toetusega Reformierakonnast praeguseks taaskord selgelt maha jäänud. «Sotside toetus on praegu pidama jäänud 17 protsendi tasemele. Nendest viis protsendipunkti allpool leiame EKRE ja Keskerakonna, kelle mõlema positsioon on viimastel nädalatel pigem nõrgenenud," märkis Mölder.