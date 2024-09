EKRE nõuab seoses Lihula ausambaga siseministri tagasiastumist

EKRE juhatus leidis, et tegemist on väga ränga võimu kuritarvitusega, mis viib Eesti pikkade sammudega eemale demokraatiast ja õigusriigist, kus põhiseadusega tagatud õigused ja vabadused on sisuliselt tühistatud.

«Normaalses õigusriigis pole mõeldav, et võimud asuvad seaduslikult käituvaid inimesi karistama millegi eest, mida nad arvavad, et inimesed kunagi tulevikus teha võivad. Selline nihilistlik lähenemine kujutab endast totalitaarsetele ühiskondadele omast mõtteroima kontseptsiooni kasutuselevõttu,» rõhutas EKRE.

Erakonna juhatus juhib tähelepanu, et nii siseminister Läänemets kui tema alluvuses tegutsev politsei- ja piirivalveamet on ilmselgelt tahtlikult ja valelikult kohaldanud paragrahvi, mille alusel tegutseti.

Karistusseadustiku paragrahv 151 primm seadustati Ukraina sõja alguskuudel põhjendusega, et nii saab paremini võidelda Vene agressiooni õigustamisega ning Vene šovinismi ja imperialismi propageerimisega. Praktikas on see paragrahv aga pööratud Eesti rahvuslikke aateid ja meie ajaloomälu kandvate inimeste vastu ning karistama on asutud risti vastupidi just nende eesti patriootide mälestamist, kes võitlesid Nõukogude Vene imperialismi, šovinismi ja agressiooniga.