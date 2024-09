GALERII Isamaa kohtus Lasnamäe linnaosa vanemaks pakutava Jurtšenkoga veebi teel

Isamaa piirkonna esimees Riina Solman ütles enne kohtumist, et viimased päevad on toonud Jurtšenko kohta juurde küsimusi, aga vastuseid mitte.

«Eelmise nädala neljapäeval toimunud juhatuse istungil sõnasin, et täielikult eestikeelsele haridusele ülemineku õudseks reformiks nimetamine Julianna Jurtšenko poolt on Isamaa jaoks probleem. Sellest lähtuvalt tegime ettepaneku kohtumiseks, et neid probleeme lahendada,» ütles Solman.

Tema sõnul on linnaosavanema kandidaat üritanud oma eelnevaid väljaütlemisi pehmendada, kuid meedias avaldatud Jurtšenko Keskerakonna siselisti saadetud sõnum, kus ta ütleb, et on haridusreformile kategooriliselt vastu ja südametunnistus ei luba tal teisiti arvata, on usaldusväärsust oluliselt õõnestanud.

«Teisipäeval meediast loetud täiendav informatsioon on põhjustanud mulle isiklikult hämmingu. Tuleb välja, et tegemist on põlise eestikeelsele haridusele ülemineku vastasega,» tõdes Isamaa Tallinna piirkonna esimees. «Sotsiaaldemokraatide sõnum koalitsioonipartneritele Jurtšenko kandidatuuri kohta oli, et tema seisukohad on eestimeelsed ning eestikeelsele haridusele üleviimise jätkumist rõhutatult pooldavad,» ütles Solman.

1. septembril, Eesti hariduse viimase 30 aasta suurima reformi jõustamise päeval, teataski Jurtšenko sotsiaalmeedias, et toetus eestikeelsele haridusele on tema sügavalt isiklik veendumus. «Teisipäeval saime ajakirjanduse vahendusel teada, et kuu ja paar päeva varem oli «isiklik arvamus» hoopis «reformile kategooriliselt vastu».»

«Südametunnistust nipsust ei muuda. Julianna Jurtšenko on järelikult eksitanud ka linnapead, rääkimata koalitsioonipartneritele lubatust. Linnaosavanema kandidaadi usutavus ja usaldus tema vastu on päevadega vähenenud ja asendunud juba ette umbusaldusega. Kuidas saab Lasnamäed juhtida inimene, kes alles hiljuti oli kategooriliselt vastu haridusreformile, mis puudutab paljusid linnaosas elavaid lapsi? Või mida ta arvata käitumiskultuurist, kus ametikoht dikteerib seisukoha?» küsis Solman.

«Ootan tänaselt kohtumiselt Julianna Jurtšenkolt mitte varasemate väljaütlemiste õigustamist, vaid konkreetseid ja selgeid vastuseid küsimustele,» lisas Solman.