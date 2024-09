Pensionile jäämise vanus hakkab lähitulevikus sõltuma oodatavast elueast

Esialgu hakati pensioniiga 63 eluaastalt kõrgemale liigutama kolme kuu kaupa sünniaastate järgi. «Iga järgmine sünniaasta läheb kolm kuud hiljem pensionile. Kui sel aastal lähevad pensionile need, kes on sündinud 1960. aastal, siis nende pensioniga on 64 aastat ja üheksa kuud. Eesmärk on tõsta pensioniiga 65 eluaastani ja see juhtub 2026. Aasta hiljem saavadki pensionile need, kel vanust 65 aastat ja kuu peale,» viitas Sumil-Laanemaa esimestele eeldatava eluea pensionäridele