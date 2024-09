ANALÜÜS Lauri Läänemets: kui nad politsei kallale lähevad, otsigu endale uus koalitsioonipartner

Valitsuses on esimene suurem tüli. Nagu arvata võis on põhjuseks kärped. Siseminister Läänemets on pahane. «Kõik sujus, ma ei tea mis asi [Eesti 200 esimeest, haridus- ja teadusministrit] Kristina Kallast nüüd kettasse ajas,» viskab Läänemets kinda. Ta tunnistab ka ise, et ega talle ei meeldi kuhu vaidlus ehk meediavahendusel asjaajamiseks. Et Kallas ütleb ühes kohas seda, et Läänemets lükkab teises kohas ümber, Kallas kommenteeris uuesti, Läänemets lisas oma vaate.