Vladimir Svet: kärped ja kokkuhoid ei tohi tulla inimelude arvelt

Taristuminister rääkis teedevõrgu alarahastuse kohta, et tänavu on teehoiuks ettenähtud umbes 150 miljonit eurot ning järgmisel aastal 170 miljonit eurot.

«See on rekordväike summa. On selge, et sellest rahast ei piisa,» ütles Svet. Ta tõi välja, et transpordiameti arvutuste järgi on aastas vaja umbes 350 miljonit.