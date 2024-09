Siima Kallas sõnas oma lahkumist kommenteerides, et aitab küll, on juba oldud ka ja las teised teevad nüüd edasi. Vastuseks küsimusele, kas erakonna liikmed üritasid teda ka ümber veenda, lausus Kallas, et eks kõnelusi on olnud igasuguseid.

Ta selgitas, et üheks parlamendist lahkumise põhjuseks on tema tervis. «Põhiline faktor on, et tervis väärib väheke kosutamist.»

Kallas kinnitas, et jääb Reformierakonna liikmeks edasi, aga palju enam poliitikasse sekkuda ei taha. «Ajad muutuvad, nüüd on teised inimesed, kellel on midagi öelda.»

Kallase asendusliige riigikogus on Jüri Jaanson.

Siim Kallas on Reformierakonna asutaja, ta on olnud nii Eesti välisminister, peaminister kui Euroopa Komisjoni volinik.