Eesti 200 fraktsiooni juht: ainult sotsiaalvaldkonna kärped aitavad riigi ree peale tagasi

Uibo märkis sotsiaalmeedias, et sotsiaalvaldkond moodustab üle poole ehk 52 protsenti kogu riigieelarvest.

«Nüüd me istume selle portsu otsas ja jagame maksumaksja raha helikopterilt edasi ka äärmiselt kriitilises eelarveseisus. Lisaks laename kallist raha jätkuvalt sisse, et oleks võimalik neid varasemalt kokkulepitud toetusi edasi maksta. Poliitik ju lubas valimistel, et kui valid mind, siis saad raha ja kirjutas pärast selle veel seadusesse ka, kuigi tegelikult raha polnud,» märkis Uibo.

Fraktsioonijuhi sõnul on tema arusaam toetusest on see, et neid tuleb pakkuda inimestele, kelle sissetulekud on sedavõrd madalad, et toimetulekuks vajab ta lisatuge.

«Ma tean, et on inimesi, kes ütlevad, et isegi kui teenin kuus 5000-6000 eurot palka, siis minu laps peab olema riigi silmis sama palju väärt, kui selle kodaniku laps, kes teenib 1000 eurot, nagu lapse väärtus sõltuks vanema sissetulekust ja makstava toetuse suurusest. See saab ilmselt olema üks suur vaidluskoht,» nentis ta.

Samas on Uibo sõnul fakt, et Eestis on märkimisväärne hulk inimesi, kes isegi ei märka, et riigi poolt laekus kontole mingi toetussumma.

«Teine samas ootab seda väga, et toimetulek paraneks. Ja nii me siis jagame laiali lõpuks sadu miljoneid,» märkis ta.