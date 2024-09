EKRE noorteühenduse juht lahkub erakonnast ja liitub Keskerakonnaga

Vaikla liitus enda sõnul EKRE-ga juuni algul usus, et tegu on tõeliselt Eesti parima erakonnaga, kes seisab riigi, rahva ja laste heaolu eest. «Kuid minu liitumine eelnes sündmustele, mis on viinud erakonna vabalangusesse. Asjaolu, et vahetult peale Euroopa Parlamendi valimisi ja napilt enne erakonna kongressi otsustas erakonna juhtkond välja heita erakonna asutajaliikmeid, riigikogulasi ja ainsa «vastaskandidaadi» esimehe kohale, tundus juba toona mulle väga imelik ja kahtlane. Kuid mida aeg edasi, seda rohkem on paista, et ka mind sooviti vaid ära kasutada, et näidata, kuidas erakonna noorteühendus saab uuesti loodud minu eestvedamisel,» märkis Vaikla.