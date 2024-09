Kadri Simson kritiseerib keskerakondlastele saadetud kirjas partei uut suunda

Ühtlasi kritiseeris ta erakonna esimehe Mihhail Kõlvarti ja uue liituja Jaak Madisoni ühisavaldust, kus rõhutati, et järgmistel valimistel ei teenita Euroopa Komisjoni liberaalsema tiiva huve. «Väga huvitav ja sisutühi seisukoht. Sest, kes on need Euroopa Komisjoni liberaalsema tiiva esindajad? Noh, juhuslikult kuulun nende hulka ka Keskerakonnast pärit poliitikuna mina,» sõnas Simson.

Viimaseks tõdeb Simson, et parempoolseid erakondi on Eestis küllalt ning Keskerakonnal on oma nišš. «Keskerakond on alati esindanud meie ühiskonna nõrgemaid liikmeid, seistes nende heaolu eest. Eesti poliitiline hetkeseis lausa karjub vajadusest tugeva Keskerakonna järele, kuid paraku on nõrk juhtimine viinud Keskerakonna seisu, kus meid ei võeta reaalse alternatiivina tänasele valitsusele.»

Simson usub, et konservatiivse suuna võtmine tooks erakonnale lõpu, mitte uue hingamise, mistõttu kutsub üles erakonnakaaslasi vastu astuma «peale surutud konservatismile». «Ma ei usu, et muutumine mini-EKREks kuidagi Keskerakonna seisu parandaks. Vastupidi, nii pannakse algus peagi saabuvale lõpule,» tõdes Simson.

Kadri Simsoni kiri erakonnakaaslastele täies mahus:

Head erakonnakaaslased!

Selle nädala lõpus kogunevad Tartus Eesti Keskerakonna juhatus ning piirkondade juhid, et arutada ühiselt erakonna tulevikku. Võib eeldada, et selle kohtumise tulemusena pannakse paika uued poliitilised suunad, mida peab nädal hiljem kinnitama erakonna volikogu.

22. augustil, mil Keskerakonnaga liitus Jaak Madison, sõnas erakonna esimees Mihhail Kõlvart, et erakonna juhatus teeb volikogule ettepaneku kaaluda fraktsioonilise kuuluvuse muutmist Euroopa Parlamendis, valides fraktsiooni, mis peegeldab kõige paremini Keskerakonna tsentristlikku maailmavaadet ja Eesti rahvuslikke huve.

See väljaütlemine ning viimased arengud viitavad selgelt, et erakonna tänane juhtladvik on otsustanud lõpetada Keskerakonna kuulumise ALDE poliitilises perekonnas ning seeläbi lahkuda ka Euroopa Parlamendi Renew Europe fraktsioonist, kuhu me liberaalidena kuulume. Kuuldavasti on uueks sihtkohaks Euroopa konservatiivide ja reformistide grupp ECR, mis peegeldavat paremini Keskerakonna vaateid.

Ma ei nõustu selle arvamusega ning olen kategooriliselt vastu liitumisele ECR-iga.

Vaatame ajalukku. On mõistetav, et mitmed tänased erakonna juhtfiguurid ei mäleta Keskerakonna pikemat lugu ning aastakümnete taguste otsuste tausta, sest nad ei kuulunud toona veel meie koduerakonda. Mina olen aga Keskerakonna liige olnud pea 30 aastat ning oman endise peasekretäri ning fraktsiooni esimehena paremat ajaloolist ülevaadet.

Otsus liituda 2000ndate alguses just ALDE grupiga tulenes meie lähedusest ja koostööst Soome ning Rootsi keskparteidega. See oli ka loogiline valik, sest Keskerakonna poliitikat on alati saanud pidada pigem vasaktsentristlikuks või sotsiaalliberaalseks, kuid mitte paremkonservatiivseks nagu seda soovivad maalida tänased juhid.

ECR on just selgelt parempoolne konservatiivne ja euroskeptiline liikumine, mis ei esinda Keskerakonna alusväärtusi. Jah, ta võib esindada tänast juhatust, aga mitte seda, mille eest Keskerakond on aastakümneid seisnud.

ECR loodi Briti konservatiivide poolt, et ellu viia Brexit ja eemalduda Euroopa ühisest poliitikast. See ka saavutati, mis on aga omakorda lükanud Suurbritannia suuremasse isolatsiooni.

See ei ole soov, mida Eesti peaks taotlema või vajab. Eesti on lõiganud Euroopa Liitu kuulumisest viimase kahe aastakümne jooksul kordades enam kasu kui kahju. Seda kasu näeb kõikjal, alates korras küla- ja vallakeskustest ning spordiplatsidest kui ka avatud majandusest, mis pakub võimalusi meie ettevõtjatele ning vabast liikumisest ja õpivõimalustest Euroopas meie tudengitele. Tugev Euroopa tagab ka tugeva Eesti. On vale õõnestada neid aluseid.

Ma ei mõista seda sõda Euroopa Liidu vastu. Hiljuti avaldasid erakonna esimees Kõlvart ja värske liituja Madison ühise pöördumise, kus nad rõhutasid, et järgmistel valimistel peavad rahva toetuse pälvima poliitilised jõud, kes ei teeni Euroopa Komisjoni liberaalsema tiiva huve, vaid seisavad vankumatult Eesti inimeste ja meie põhiseaduse kaitsel. Väga huvitav ja sisutühi seisukoht. Sest, kes on need Euroopa Komisjoni liberaalsema tiiva esindajad? Noh, juhuslikult kuulun nende hulka ka Keskerakonnast pärit poliitikuna mina.

Ehk siis Madison ja Kõlvart sõdivad vastu Komisjoni liberaalidest volinikele nagu Kadri Simson, aga ka taanlanna Margrethe Vestager, kes seisis hiljutistes koroona- ja energiakriisides selle eest, et Eesti-sugused väikeriigid saaksid kiiremas korras riigiabilubasid, mis aitaks neil toetada hädas ettevõtjaid ning kõrgete energiaarvete all vaevelnud kodanikke. Liberaalse tiiva esindajana olen aga ise seisnud selle eest, et Eesti saaks tugevat toetust meie ametiajal loodud Õiglase Ülemineku Fondist, mis aitab kaasa Ida-Virumaa arengule. See on siis see, mille vastu võitleb tänane erakonna juhatus.

Kui vaadata tänast Eesti poliitilist maastikku, siis seal on selge üleküllus parempoolsetest ja konservatiivsetest jõududest. Isamaa, EKRE, Parempoolsed ja vastloodud ERK - kõik esindavad seda vaadet. Muidugi ma mõistan, miks endised EKRE liikmed tahaksid, et Keskerakond muutuks nende vana kodu nägu, kuid miks peaks seda soovima keskerakondlased?

Eesti ei vaja järjekordset parempoolset konservatiivset erakonda. Keskerakond on alati esindanud meie ühiskonna nõrgemaid liikmeid, seistes nende heaolu eest. Eesti poliitiline hetkeseis lausa karjub vajadusest tugeva Keskerakonna järele, kuid paraku on nõrk juhtimine viinud Keskerakonna seisu, kus meid ei võeta reaalse alternatiivina tänasele valitsusele.

Ma ei usu, et muutumine mini-EKREks kuidagi Keskerakonna seisu parandaks. Vastupidi, nii pannakse algus peagi saabuvale lõpule. Ja just seetõttu teen ma teile üleskutse, head erakonnakaaslased. Teie häälel ja arvamusel on jõud. Ärme lase solkida ära Keskerakonna olemust. Meie tee ei ole kunagi olnud parempoolne konservatism, mida meile hetkel peale surutakse.

Keskerakond kuulub Euroopas liberaalide perekonda. Hoiame seda, mis meil on!

Teie Kadri Simson

Erakonna liige alates 12.06.1995