Kõlvart: mina ei näe eksistentsiaalseid probleeme

«Keskerakonnaga liitus hiljuti endine Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) poliitik Jaak Madison, peale mida on erakonda tabanud teatav kursimuutus: varem end vasaktsentristlikuna identifitseerinud Keskerakond on võtmas konservatiivsemat suunda. Seetõttu soovitakse potentsiaalselt vahetada fraktsioone Euroopa Parlamendis,» kirjutas Simson.

Kõlvart ütles Simsoni kirja peale, et sel oli eesmärk. «Et erakonnas tekiks debatt. Küsimused on: kus me oleme Euroopa parlamendis? Mis on meie poliitiline pere?» loetles ta. Esimees rõhutas, et ühtegi otsust pole tehtud ja erakonnas käibki vajalik arutelu.