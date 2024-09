Kaja Kallas oli Reformierakonna esimees kuus ja pool aastat. «Teadsin, et amet on keeruline, aga keerulisuse astet enne ei tea, kui koged,» sõnas Kallas. Ta tuletas meelde, et kui temast sai erakonna esimees, oli erakond opositsioonis. «Lihtne polnud ka erakonnasiseselt, erakonna rahaline seis oli keeruline,» meenutas ta.