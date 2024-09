Rasked ajad: presidendi, valitsuse ja riigikogu eelarve uuel aastal ei kasva

Rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann (RE) ütles, et esitatud eelarved arvestasid adekvaatselt riigi rahanduslikku olukorda ja jäid praegu kehtivas riigieelarve strateegias põhiseaduslikele institutsioonidele ettenähtud piirmääradesse. Ta lisas, et komisjon arutas eelarveid kolmel istungil ning analüüsis selgitusi ja täpsustusi.

Rahanduskomisjoni liige Aivar Kokk (Isamaa) selgitas, et vaatamata esitatud eelarvete vastutustundlikule sisule on põhiseaduslike institutsioonide rahanduslik olukord pingeline.

Valitsusel on kohustus vastavalt riigieelarve baasseadusele leida põhiseaduslikele institutsioonidele – president, riigikogu, valitsus, riigikohus, õiguskantsler, riigikontroll ja Eesti Pank – piirmäära ulatuses riigieelarvest rahaline kate. See on selleks, et põhiseaduslik institutsioon ei peaks taotlema oma tegevuse rahastust täitevvõimu käest.