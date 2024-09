Kallas lubas, et temast ei saa pärast erakonna esimehe kohalt lahkumist sellist erakonna esimeest, kes oma järglast pidevalt avalikult kritiseerib (viidates Andrus Ansipile). «Täna (pühapäeval) on mul viimane päev, kui saan praegust valitsust kritiseerida, ilma et ma seda lubadust murraks,» ütles ta.

Kallas kritiseeris uue valitsuse otsuseid ettevõtetele tulumaks kehtestada ja maksuküüru kaotamine edasi lükata, sest see lörtsib valimistel saadud mandaati. Vast väärib tähelepanu ka see, et ainsa ministrina pälvis tema tänu endine rahandusminister Mart Võrklaev. «Tormisele merele sattudes hakkab üks osa purjeid sättima ja aitab laeva juhtida, teine osa sätib ennast igaks juhuks päästepaati varjule. Mart Võrklaev on see inimene, kes päästepaati varjule ei poe.»