Hiinas käinud riigikogu saadikud ütlevad, et nad ei teadnud, et reisikulude hüvitamisest võib tekkida probleem. Ohtudest teavitati neid aga varakult. Pildil riigikogu Eesti-Hiina sõprusrühma liikmed Helmen Kütt, Mart Maastik, Anastassia Kovalenko-Kõlvart, Toomas Kivimägi, Lauri Laats ja Andrei Korobeinik.

Kui Hiinas visiidil käinud riigikogu sõprusrühma liikmed on üldse milleski valmis kriitikat mõistma, on see asjaolu kohta, et reisikulud maksis suurel määral kinni võõrustaja. Nad ütlevad, et ei teadnud, et sellest võib probleem tekkida.