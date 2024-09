Politoloog Martin Mölder on tulemuse tõlgendamisel ettevaatlik, kuna niisugusele vabalangusele ei ole head selgitust. Esimese asjana ootaks ta ära, mida näitavad reitingud nädala ja kahe pärast, sest siis on paremini näha, kas tegu on juhusega või trendi muutusega. Kui see selgitus kõrvale jätta, pakub Mölder, et äkki on põhjuseks Tallinnas toimuv, konkreetsemalt näiteks Julianna Jurtšenko ümber toimuv. «Sest sotside toetus on langenud ainult eestikeelsete valijate seas,» sõnab ta.