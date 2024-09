FOTOD «Ootuspärane tulemus»: linnaosakogu ei toetanud Jurtšenko kandidatuuri Lasnamäe linnaosavanemaks

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) tõi oma avasõnades esile Jurtšenko laialdased teadmised ja kogemused poliitikuna. «Juliannat ma lähemalt tutvustama ei pea, ta on pädev inimene seda ametit täitma. Arvestades seda, et sellel linnavalitsuses on mandaati enne valimis jäänud napilt aasta, on oluline, et linnaosa vanem saaks oma töösse kiiresti sisse elada, et Lasnamäe jaoks olulised projektid saaksid edasi veetud,» ütles ta.