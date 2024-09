Reformierakond ja Eesti 200 vaidlustasid ERJK otsuse SALKi-juhtumis

Samuti viitas büroo, et annetus ei tohi olla ühepoolne, vaid eeldaks Reformierakonna tahet seda saada. «Praegu ei saanud Reformierakond annetust vastu võtta ilma konkreetse tegevuseta, millega avaldataks tahet annetus vastu võtta. Sellist tegevust ei ole kirjeldatud ka ERJK kirjas. Pelgalt see, et SALK tegi Reformierakonnale kättesaadavaks teadud teabe, ei ole piisav. Seda eriti olukorras, kus seda tehti kohtumistel, mis leidsid aset SALK-i enda initsiatiivil – st Reformierakond ei teinud teabe saamiseks ühtegi aktiivset toimingut,» lisas büroo. Ühtlasi toodi välja, et suhtlus kodanikuühiskonna esindajatega kuulub erakonna tavapärase tegevuse ning parlamentaarse demokraatia juurde ning heideti ERJK-le ette, et nende põhjendused on vastuoluliseed.