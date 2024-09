Teaduse põhirahastus jääb kärbetest puutumata

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ütles, et ees ootavad kärped tulevad teiste ministeeriumide arvelt ja need ei puuduta näiteks ettevõtete arendusgrante ning teadlaste uurimisgrante. «Samuti ei kärbi me palgatoetust nooremteaduritel, et nad ei läheks välismaale, vaid võiksid siin oma teadusprojekte teha ja väärikat palka saada,» lisas ta.