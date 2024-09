ANALÜÜS Ettevõtjate usaldus valitsuse vastu on nullilähedane

Postimees kirjutas eile, kuidas ettevõtete varade maksustamine on muutunud valitsuskoalitsiooni silmis favoriidiks klassikalise kasumimaksu asemel. See on omavahel tülli ajanud erinevad Eesti ettevõtjad ja ainus, mis neid ühendab, on usaldamatus valitsuse vastu. Idee ise sai alguse eelmise nädala reedel Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ning Eesti Tööandjate Liidu kirjast. Nemad pakkusid varamaksulaadse (bilansilõivu vormis) idee välja ning valitsus haaras sellest rõõmsalt kinni.

Viimase paari päeva jooksul on ärganud ka üks teine seltskond ettevõtjaid, kes on tuliselt bilansilõivu ja omakapitali maksu vastu. See tähendab, et ettevõtjad ise pole enam ühtsed. Võimalik, et kaubandus-tööstuskoda ja tööandjate keskliit esindavad enamikku Eesti firmasid, aga mitte kõiki. See teine seltskond võib olla vähemus, kuid ikkagi olulised ja tuntud. «Pangad, rikaste edetabelite esiots,» osutab kaubandus-tööstuskoja​ juhatuse esimees Toomas Luman kohale, kust kriitika tuleb. «Muidugi on helistatud ja sõimatud, aga olen öelnud, et ära sõima mind, vaid valitsust,» tunnistab tööandjate keskliidu tegevjuht Arto Aas kriitika kohta, mis varamaksu peale tulnud.