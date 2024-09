Naistearst Ivo Saarma astus Parempoolsetesse.

Oleme teelahkmel, kus peame endale tunnistama, et praegune süsteem ei ole enam jätkusuutlik. Demograafiliste muutuste tõttu tuleb ühiskonnal teha uusi otsuseid,» märkis Saarma. Tema sõnul peaks ravikindlustuse raha liikuma koos patsiendiga ning seda ei tohiks raviasutustele jaotada tervisekassa garanteeritud otselepingutega. See samm paneks Saarma sõnul tervishoiuasutused konkurentsisituatsioonis pingutama, et pakkuda parimat ravi võimalikult vähese kuluga.

Parempoolsete juht Lavly Perling märkis, et Saarma liitumine on hea uudis nii Parempoolsetele. Asjaolu, et Ivo Saarma ühines erakonnaga maailmavaatelistel põhjustel, näitab et parempoolsust on Eestile vaja rohkem, kui praegused parlamendiparteid seda pakkuda suudavad.