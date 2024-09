Perling ütles intervjuus Postimehele, et esimesed kaks aastat erakonna juhina on lasknud tal meeles pidada, kui tähtis on meeskond. «Ja vaieldamatult mida rohkem ma kuulen tarku inimesi kõnelemas parempoolsetest lahendustest, parempoolsest maailmast, seda rohkem ma veendun, et Eesti vajab parempoolsust,» kõneles ta. «See, mida ma olen õppinud, et see teoks saaks, et Eestis oleks rohkem parempoolset poliitikat, tuleb lihtsalt edasi tööd teha ja pingutada.»