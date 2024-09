KOV-id saatsid ettepanekud omavalitsuste tulubaasi suurendamiseks

Eesti Linnade ja Valdade Liidu rahanduse- ja maksupoliitika töörühma juht ja Saue vallavanem Andres Laisk sõnas, et kohalike omavalitsuste finantsautonoomia küsimus on kindlasti oluline, aga tõsiselt teemale lähenedes ei saavuta seda kosmeetiliste muudatustega ning autonoomia sisuliseks suurendamiseks on vaja kujundada maksubaasi ümber selliselt, et see mõjutaks ja annaks võimalusi kõikidele omavalitsustele.