Valitsus otsustab teisipäeval, mil viisil hakatakse riigikaitsemaksu raames maksustama ettevõtteid. Viimastel päevadel on selles osas käinud intensiivne töö: ettevõtjad on kohtunud peaminister Kristen Michaliga (RE) otse või läbi vahendajate, füüsiliselt kokku saanud, helistanud. Erinevad seltskonnad on pakkunud ideid: kes tahab, võib tõlgendada, et survestanud valitsust, kes tahab, võib tõlgendada, et see on tavapärane lobitöö ehk selgitamine ja infovahetus.