Rahandusminister Jürgen Ligi (RE) sõnul on riigieelarve otsustajate peamine vastutus tagada riigi püsimine. «Pole parata, valitsuse esmane ülesanne on tagada riigi kestlikkus. Oma riik on kõigi kodanike omand ja huvi ja see on põhjus, miks eelarve keskne pingutus keskendus Eesti rahandusliku jätkusuutlikkuse taastamisele. Mul on hea meel tunnustada ministreid, sest see tähendas kõigile palju valdkondlikku ja isiklikku isetust,» märkis Ligi.