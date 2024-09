VIDEO Läänemets: õhukesel riigil võib ühel hetkel olla majandusele hoopis negatiivne mõju

Teisipäevasel riigieelarve hetkeseisu tutvustaval pressikonverentsil ütles Lauri Läänemets (SDE), et läbirääkimistel säilitati võimalus, et avaliku sektori töötajate (õpetajad, politseinikud) jms palgad 2026. aastal tõusevad. Mida antud kontekstis sõna «võimalus» tähendab? Läänemetsa sõnul on inimeste toimetulekut puudutaval küsimusel kolm tahku.

«Pensionid tõusevad tulevikus, keegi neid ei puutu. Riigieelarvestrateegias on ette nähtud vahendid palgatõusudeks 2026. aastal. Need otsustatakse 2025. aastal eelarvet tehes, sest me ei tea vahepeal aasta jooksul toimunud muutuseid. Nii et seda jagunemist ei oska keegi veel prognoosida, aga palgatõusud 2026. aastal tulevad.»