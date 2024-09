Valitsus jaotab oma jõulised otsused laiali terve kümnendi peale

Et eelarveläbirääkimisi saadavad vähemalt mingidki vaidlused ja konfliktid, on omamoodi klišee. Vastastikku hõõrumisi ja arusaamatusi on kõikidel eelarvekõnelustel ning praegusel ajal, kus samal ajal tuleb tõsta makse, kärpida riigikulusid ning panna raha laskemoona, on mingit sorti tülid lausa paratamatud.