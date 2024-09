Eesti 200: riigikogu kuluhüvitised tuleb kärpida poole võrra

«Loodan, et ka ülejäänud riigikogu fraktsioonid tulevad selle üleskutsega kaasa, et mitte riivata Eesti inimeste õiglustunnet. Kuluhüvitiste kärbe on antud olukorras igati õigustatud ja ainuõige samm».

Uibo loodab, et läbirääkimised kuluhüvitiste vähendamiseks ei takerdu detailidesse ning leitakse kiire ja kõiki fraktsioone rahuldav lahendus. «Ma siiralt loodan, et poliitilist tahet jätkub läbirääkimiste lõpuni ning läbirääkimised annavad soovitud tulemuse. Panen kõikidele riigikogu liikmetele südamele, et tegemist on väga põhimõttelise küsimusega - kas riigikogu on kärpeajastul ühiskonnaga solidaarne või mitte,» ütles Uibo.