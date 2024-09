JÄRELVAADATAV Riigikogu infotunnis annavad aru Michal, Riisalo ja Tsahkna

Peaminister Kristen Michal ütles, et ettevõtjad nõustusid vajaduseva panustada täiendavalt riigi julgeolekusse.

Riigikogu liige Lauri Laats Keskerakonnast küsis peaministrilt, kas on olemas analüüs, kuidas maksutõusud majanduskeskkonda mõjutavad ja kui palju inflatsiooni tõstavad. Michal lausus, et enne maksuotsuste langetamist saadud tagasiside nii ettevõtjatelt kui ka laiemalt üldsuselt oli üsna lihtne - kõik saavad aru, et kaitsevaldkonda tuleb panustada.

Michal tõi esile, et ka need enamik ettevõtjad, kes oleks eelistanud täiendavat maksukoormust mitte saada, olid siiski nõus riigikaitsesse panustama.

«Põhiline selline tagasiside oli, et kui tuleb täiendav julgeolekumaks, lai julgeolekumaks, nagu on teada, on samamoodi lai nagu julgeolek, julgeolek puudutab igaühte, pensionärist pankurini, siis see maks peakski olema julgeolekuvajaduste katmiseks ja teiseks tähtajaline. Seda ta on,» ütles peaminister.

Michal viitas, et olemas on ka rahandusministeeriumi, Eesti Panga ja ka kommertspankade ja teiste finantsinstitutsioonide analüüsid ning neilt kõigilt nähtub, et inflatsioon on mõni aasta on kõrgem.

«Seda kindlasti käibemaksu tõus, aga kõik muud hinnatõusud ka mõjutavad. Seejärel see väheneb – ka mujal maailmas tegelikult inflatsioonitase üldiselt on hakanud langema, ja langema on ta hakanud üldiselt majandust vaadates,» selgitas peaminister.

Ta märkis, et keskpangad tõstsid teadlikult raha hinda, millega ühelt poolt vähendasid majandusaktiivsust ja teisalt ohjeldasid hinnatõusu.

«Sealt edasi on rahandusministeeriumi ja pankade, mälu järgi ütlen Swedi, LHV, ilmselt SEB, Luminori, paljude teiste prognoosid ikkagi see, et majandus hakkab kasvama ja oodata on mõneprotsendilist, võib-olla isegi veidi suuremat majanduskasvu. Eks aeg näitab,» lausus peaminister.

Peaminister Michal vastas küsimustele majanduse, majanduse elavdamise, majanduspoliitika, valitsuse otsuste, põhiseaduse kehtivuse, majanduse konkurentsivõime, riigikontrolli tuvastatud toetuste jagamise läbipaistvuse ning vaesuse kohta.

Sotsiaalkaitseminister Riisalo vastas küsimustele valitsuse otsuste, haldusala poliitika, eestkostetava lapse toetuse ja toimetulekupiiri määra ning demograafia kriisi kohta.

Välisminister Tsahkna vastas küsimusele, mis puudutab NATO riikide kaitsekulutuste kaheprotsendilise kohustuse mittetäitmist.

Kell 12 algavat infotundi nägi otseülekande vahendusel Postimehe portaalist.