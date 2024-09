EKREst Keskerakonda läinud Jaak Madisoni sõnul hakkab Reformierakonna toetus tõusma tagasi 20–25 protsendi juurde, sest tema sõnul meeldib paljudele eestlastele petetud saada. Samal ajal usub Madison, et peaminister Kristen Michal oskab teatud küsimustes oma eelkäijast rohkem vait olla, mis teeb ta sümpaatsemaks oma valijatele.

Madison prognoosib, et Reformierakonna toetuse tõustes hakkab Isamaa toetus langema. «Senine Isamaa toetuse kasv on ju põhinenud just Reformierakonna langusel,» selgitas Madison.