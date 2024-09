Virkebau: riikliku lepitaja tööd puudutav eelnõu on kahetsusväärne ja ebaõnnestunud

Kõik see hävitab usalduse lepitusmenetluse vastu, samuti annab tunnistust, et eelnõu algataja ei tea või ei saa aru, et kollektiivse töötüli olemus on huvide konflikt, mitte õigusvaidlus, tõdeb riikliku lepitaja kantselei kolmapäeval majandusministeeriumile saadetud kirjas.

Eelnõu on Virkebau sõnul ilmselt vastuolus põhiseadusega ning rikub ka rahvusvahelise tööõiguse sätteid. See on kokku traageldatud sooviga jätta eksitav mulje, et riikliku lepitaja institutsiooni likvideerimisega ja lepituskohustuse panemisega õiguskantslerile midagi olulist ei muutu ja kõik on kõige paremas korras.