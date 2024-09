ANALÜÜS Kristen Michal läbis vahefiniši edukalt

Riigieelarvet tehakse igal aastal uuesti, aga suured kokkulepped on olemas. Kui palju on raha, millega erinevad ministrid saavad arvestada, millest jäädi ilma ja mis tuli juurde. Mis maksud tulevad ja mida kärbitakse.

Vahefiniši on Michal läbinud edukalt. Eelnev ei ole hinnang, kas tehtud otsused on õiged, vaid osutus, et otsused on lõpuks tehtud. Eelnev ei ole ka ennustus, mis täpselt järgmistel aastatel juhtuma hakkab ja kuidas kolme valitsuserakonna reitingud käituma hakkavad. Negatiivust tuleb kindlasti. Lähinädalatel tulevad kaebekirjad, karjatused ja hurjutamine, ennustab üks reformierakondlane. Eelkõige siis, kui hakkab täpsemalt selguma, kes millest ilma jäi ja keda kärbitakse.