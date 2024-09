Vene kodanike hääleõiguse äravõtu arutelu jätkub

«Riigikogu esimees sõnas oma istungjärgu avakõnes, et Vene kodanike hääleõigus Eesti kohalike omavalitsuste valimistel on probleem, millele tuleb leida lahendus kiiresti. Seepärast palusime parlamendi esimehe ning fraktsioonide juhid kohtumisele, et arutada, kuidas teemaga parlamendis edasi minna,» ütles Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder.

Ta lisas: «Kohtumisel oli esindatud viis fraktsiooni kuuest. Reformierakond kinnitas kirjalikult, et nemad toetavad Vene kodanike hääleõiguse kaotamist.»

Seederi sõnul möödus kohtumine konstruktiivselt, kuid kõik fraktsioonid jäid seni esitatud seisukohtade juurde ehk hääleõiguse äravõtmise poolt on Isamaa, Eesti 200 ja EKRE, vastu sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond.

«Koos Reformierakonna kirjaliku kinnitusega, et nad toetavad valimisõiguse äravõtmist Vene kodanikelt, peaks olema koos Riigikogu enamuse toetus, et teemaga edasi minna. Seetõttu otsustasime ühes Eesti 200 ja EKRE esindajatega pöörduda Reformierakonna poole, et edasisi konsultatsioone jätkata nelja fraktsiooni tasemel,» ütles Seeder.

Nende konsultatsioonide käigus peaks selguma ka, kuidas probleemile lahendus leida. Üks variant on jätkata Isamaa algatatud kohalike omavalitsuste valimise seaduse muutmisega, mis läbis kevadistungjärgul esimese lugemise ja on nüüd põhiseaduskomisjonis ootel. Alternatiivina on laual põhiseaduse muutmine.

Seeder lausus, et kuna 81 häält põhiseaduse kiireloomuliseks muutmiseks ilmselt koos ei ole, siis tuleb kaaluda teisi parlamendi enamuse käsutuses olevaid vahendeid: põhiseaduse muutmist kahe koosseisu otsusega või rahvahääletusel.