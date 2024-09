Kaptenmajor Sigrid Aas pälvis teenistusega Iraagis USA teenistusmedali.

«Äsja lõppenud missioon oli mulle suurepärane võimalus panna proovile oma oskused ja teadmised rahvusvahelises keskkonnas. Olen tänulik, et sain panustada pikaajaliste muutuste elluviimisse, mis aitavad tugevdada piirkondlikku julgeolekut ja stabiilsust. See kogemus on olnud isiklikult arendav ja professionaalselt motiveeriv, kuna nägin oma töö otsest mõju nii operatiivsetele tulemustele kui ka partnerlussuhetele,» lausus kaptenmajor Sigrid Aas, kes on varasemalt osalenud ka ISAF sõjalisel operatsioonil Afganistanis ESCOY-9 koosseisus.

Ameerika Ühendriikide juhitava operatsiooni Inherent Resolve eesmärk on nõustada ja toetada Iraagi kohalikke julgeolekujõudusid riigikaitsesüsteemi ülesehitamisel, et nad suudaksid iseseisvalt alistada islamiäärmuslikke rühmitusi ning tagada riigis rahu ja stabiilsust. Islamiäärmuslus ohustab turvalisust Euroopas ja kogu maailmas. Eesti kaitseväe kontingent panustab operatsioonile alates eelmise aasta aprillist. Mandaat on 110 kaitseväelast. Eesti näitab oma osalemisega, et on valmis toetama oma liitlaseid ning panustama julgeoleku tagamisse just seal, kus asuvad suured julgeolekuohud Euroopa ja NATO liikmesriikide jaoks.